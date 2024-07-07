Ordu Valiliği, şiddetli yağışın Çaybaşı, Ünye ve İkizce ilçelerinde sele neden olduğunu belirterek, Çaybaşı'nda sele kapılan 83 yaşındaki yaşlı kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.ORDU (İGFA) - Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün 7 Temmuz itibariyle bölgede yaptığı kuvvetli yağış uyarısı sonrasında öğle saatlerinde sele neden oldu.

İkizce ilçesine 186,7 kg, Ünye ilçesine 89,8 kg, Çaybaşı ilçesine ise 78,43 kg yağış düştü.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen yağışlar neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezine; 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi.

Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında Hatice Kocakoç adlı vatandaşın evinin önünden geçen menfeze düşerek sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin araması sonucunda kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıca Ünye-İkizce karayolu heyelan nedeniyle kapanırken, yol açma çalışmaları Karayolları tarafından yürütüldüğü, ulaşımın tali yollardan sağlandığı kaydedildi.

Rusumat çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam eden yollarda, altyapı ve üstyapılarda hasarların oluştuğu, ilgili kurum ve kuruluşların yağışların ve sel sularının yol açtığı hasarları giderme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

https://twitter.com/TCOrduValiligi/status/1809977097164664975