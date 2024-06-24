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Hamdi ve Arife Kıraç, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Coğrafi işaretli Erbaa bağ yaprağında 15 bin ton rekolte bekleniyor

Coğrafi işaretli Erbaa bağ yaprağında 15 bin ton rekolte bekleniyor

Kazada sürücü Kıraç ile araçta bulunan Arife Kıraç yaralandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi aracı ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kaza da 2 kişi yaralandı.

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