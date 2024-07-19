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Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Operasyonda, 16,91 gram sentetik uyuşturucu, 6,33 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan 6 aparat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki 10 adrese operasyon gerçekleştirdi.

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