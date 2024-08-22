Ailesi, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.

Fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan Neslihan Yılmaz, geçirdiği bir dizi operasyon sonrasında hayatını kaybetti. Ailesi, bu trajik kayıptan doktoru ve hastane yönetimini sorumlu tutarak hukuki yollara başvurdu.

Zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetti

Ankara’da yaşayan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, kilo verme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, cerrahi bir çözüm arayarak Ordu’nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Burada, 27 Mayıs 2024 tarihinde mide küçültme ameliyatı geçiren genç kadın, operasyon sonrasında evine döndü. Ancak bu, onun için bir dönüm noktası olacaktı.

İkinci ve üçüncü ameliyatlar hayatını kurtaramadı

İlk ameliyatın ardından eve dönen Neslihan, şiddetli mide rahatsızlıkları yaşamaya başladı. Yeniden hastaneye başvuran genç kadına, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde iki büyük ameliyat daha yapıldı. Her biri yaklaşık beş saat süren bu ameliyatlar, Neslihan’ın sağlığını düzeltmeye yetmedi. 21 Haziran 2024 tarihinde, yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Ailenin feryadı: "Kızımızın ölümünden sorumlular cezalandırılsın"

Neslihan’ın ailesi, kızlarının ölümünden ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan A. ve hastane yönetimini sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Anne Zübeyde Yılmaz, kızının ameliyat öncesinde yapılan tahlillerde, özellikle trigliserid ve CRP değerlerinin yüksek çıkmasına rağmen ameliyata alındığını belirtti. Anestezi uzmanının uyarılarına rağmen doktorun, ameliyatı gerçekleştirmekte ısrar ettiğini ve bunun sonucunda kızlarının hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Çocuğumu mahvettiler"

Anne Zübeyde Yılmaz, kızının ilk ameliyattan sonra sürekli rahatsızlandığını, nefes almakta zorlandığını ve hastaneye geri döndüklerinde doktorun bu durumu “çok su içmekten” kaynaklandığını söylediğini belirtti. İkinci ameliyattan sonra doktorun hatasını kabul ettiğini ve mide dönmesi teşhisi koyduğunu aktaran anne, üçüncü ameliyattan sonra ise kızının iyice kötüleştiğini ve hastanede doğru düzgün ilgilenilmediğini söyledi. “Çocuğumu mahvettiler, geri gelmeyecek ama adalet yerini bulsun” diyerek tepkisini dile getirdi.

Doktorun savunması: "Cerrahi bir hata yok"

Ameliyatları gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan A., olayla ilgili yaptığı açıklamada cerrahi bir hata yapmadığını ve tüm müdahaleleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini savundu. Hastanın geçirdiği komplikasyonların cerrahi müdahale gerektirdiğini ve bu işlemleri yaparken tüm çabayı gösterdiğini belirten doktor, olayın yargıya taşınmasını talep etti. Dr. Erkan A., “Hastamı kaybettiğim için üzgünüm, ama cerrahi bir hatam olduğunu kabul etmiyorum” dedi.

Ailenin adalet arayışı

Neslihan Yılmaz’ın kardeşi Mihriban Yılmaz, ablasının büyük umutlarla ameliyat masasına yattığını, ancak sonrasında pişman olduğunu belirtti. “Onu çok özlüyoruz, Türk adaletine güveniyoruz” diyerek yargı sürecinin başlamasını beklediklerini ifade etti.

Hastane sessiz kaldı

Kamuoyunun merakla beklediği açıklamayı ise hastane yönetimi yapmadı. Hastane yetkilileri, konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermekten kaçındı.