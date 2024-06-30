Ordulu şehit polis memuru Cemalcan Ev, Kocaeli’nde geçirdiği trafik kazasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ev, görevi sırasında D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralanmış ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Cenaze töreni gerçekleştirildi

Bugün sabah saatlerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle başlayan veda, şehidin memleketi Ordu'ya uçakla gönderilmesiyle devam etti. Ordu’da düzenlenen karşılama töreninin ardından Gölköy ilçesindeki cenaze töreni gerçekleştirildi. İkindi namazını müteakip Belediye Meydanı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında şehit polis memuru Cemalcan Ev, Kale Mahallesi’nde toprağa verildi.

Acılı anneden ağıt

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, milletvekilleri, il emniyet müdürü, jandarma komutanı, belediye başkanları, polis memurları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit annesi Meral Ev'in oğlunun tabutuna sarılarak defalarca öpüp vedalaşması törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Şehit Cemalcan Ev, meslektaşları ve sevenleri tarafından büyük bir saygı ve sevgiyle anıldı.