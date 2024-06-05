ORDU (AA) - Ordu'nun doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu'da, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çöp toplandı.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki turistik alanlardan Yason Burnu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, yaptığı konuşmada, doğal ortama bırakılan atıklar ile çevrenin önemli ölçüde kirlendiğini söyledi.

Bakanlığın, bu konuyla ilgili adım atarak Sıfır Atık Projesi başlattığını anımsatan Öztürk, projeyle kaynakların israf edilmemesi, etkin ve verimli kullanılması, atıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesi ve geri dönüşüm faaliyetlerinin ivme kazanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Öztürk, projenin başarıya ulaşabilmesi için ilgili kurumların yanı sıra vatandaşların da konuya destek vermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından "Çevre ve Sıfır Atık" temalı şiirler okuyan öğrenciler, müzik dinletisi de sundu.

Öğrenciler, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla yeşil alanlar ile deniz kenarındaki çöpleri topladı.

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve Perşembe Belediye Başkan Vekili Kahraman Yalçın da katıldı.