Orduspor FK, sosyal medyada yayılan ve takım otobüsünün Suriye'nin başkenti Şam’a doğru hareket ettiği görülen görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler

TFF 3. Lig takımlarından Orduspor FK'nın logosunun bulunduğu takım otobüsünün, Şam'a doğru ilerlediği kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, otobüsün yönü ve markası net bir şekilde görünürken, bu durum bazı soruları da beraberinde getirdi.

Kulüpten açıklama: "Otobüs 18 Aralık’ta satıldı"

Orduspor FK, görüntülerle ilgili açıklama yaparak, otobüsün 18 Aralık 2024 tarihinde satıldığını ve satışın ardından kulüple hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Kulüp, sosyal medyada yayılan görüntülerin, satılan otobüse ait olduğunu doğruladı ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya platformlarında kulübümüzün otobüsü olarak paylaşılan görüntülerdeki otobüs, 18.12.2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır."

Bilgilendirme



Sosyal medya platformlarında kulübümüzün otobüsü olarak paylaşılan otobüs görüntülerine ilişkin açıklamamız aşağıdaki gibidir;



Görüntülerde görünen otobüs 18.12.2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi… pic.twitter.com/rs4WPYCT59 — 52 Orduspor Futbol Kulübü (@ordusporuz) January 2, 2025