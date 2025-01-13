Orduya Ait Onlarca Mayın Dev Markanın Deposundan Çıktı!

Polonya, orduya ait tanksavar mayınların IKEA deposunda bulunmasıyla sarsıldı. Polonya haber ajansı Onet’in haberine göre, Haziran 2024’te kaybolan mayınlar, lojistik zincirdeki ciddi ihmallerin sonucunda yanlış yerlere sevk edildi. Olayın ardından üst düzey bir tümgeneral görevden alındı.

Tümgeneral Kępczyński görevden alındı

Polonya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Destek Müfettişliği Başkanı Tümgeneral Artur Kępczyński’nin görevine 9 Ocak 2025 itibarıyla son verildiğini duyurdu. Kępczyński, ordunun lojistik destek sistemini yönetmekle sorumluydu ve mayınların kaybolmasından sorumlu tutuluyor.

Mayınların kayboluşunun ardındaki detaylar

Kaybolan tanksavar mayınların Haziran 2024’te eksik bildirildiği ve bu durumun üst düzey yetkililerden gizlendiği iddia ediliyor. Raporlara göre, askerler toplamda 1.000 ton patlayıcı taşıyan trenin bir kısmını boşaltamamış, bu nedenle mayınlar ülke çapında taşınmaya devam etmiş. Resmi kayıtlarda ise mayınlarla ilgili yanıltıcı bilgiler verilmiş.

Soruşturma devam ediyor

Polonya Savcılığı, konuyla ilgili soruşturmanın geçen yıl başlatıldığını ve kapsamlı bir şekilde sürdüğünü açıkladı.