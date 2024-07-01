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Priamo'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim veren Müftü Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun yaşam sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

ORDU (AA) - Ordu'ya gezmek için gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, Müslüman oldu.

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