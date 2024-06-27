Burhaniye Belediye Meclis Başkanı Vekili Tarık Erdil ve Burhaniye Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü'nün sürdürülmesinde genişletilerek, önceki işletmeden kalan metal kalıntıları ve demir parçaları çıkarılarak plaj güvenli hale getirildi.

Yapılan çalışmalar, plajda meydana gelen keyfi sürenin yanı sıra bölgedeki faaliyeti gösteren balıkçıların güvenlik açısından da büyük önem taşımaktadır. Denizde bulunan metal kalıntıları, balıkçıların ağlarına götürülerek ağların zarar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle temizlik çalışmaları, balıkçılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Burhaniye Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü, plajların ve denizlerin temiz tutulması için salgınların devam ettirildiğini belirterek, halkın ve balıkçıların düzenli olarak muhafaza edilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.