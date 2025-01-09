Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, İzmir’deki müze ve ören yerlerinde engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar, turizm sektörü ve şehir yöneticileri için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Ayça Kesici, şehirdeki engelli dostu altyapı eksikliklerini vurgulayarak, bu alanda çözüm önerilerini paylaştı. Görme engelliler için kabartma haritalarından rampaların uygun malzemelerle yapılmasına kadar geniş bir yelpazede yapılan açıklamalar, İzmir’in daha erişilebilir bir kent haline gelmesi adına atılması gereken adımları gözler önüne serdi. Hem yerel yönetimlerin hem de turizm sektörü temsilcilerinin, engelli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Müze ve ören yerlerinde engellilerin yaşadığı sorunları aktaran İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Ayça Kesici, “İzmir Turist Rehberleri Odası, 2017 yılından beri engelli turizmine katkı veren bir oda. Bizim amacımız İzmir’i daha engelli dostu bir kent haline getirmek. Engelli dostu olmayan ören yerlerindeki sorunlara takılıyor vatandaşlar. Efes’te kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritler çekilebilir, rampalar tahtadan olduğu içi çürüyor ve daha tehlikeli hale geliyor. Oraların başka bir malzemeden yapılması gerekiyor ” dedi.

Replika eser yok

Efes’te görme engelliler için kabartma haritalar bulunması gerektiğini de anlatan Başkan Kesici, “Bunlar aslında çok az maliyetlerle yapılabilir. İsteseler biz bunları hediye olarak bile yaparız ama bunun için bile bakanlıktan izin almak gerekiyor ve konu bürokrasiye takılıyor. Görme engellilerin dokunarak hissetmesi gerekiyor. Altında da Braille alfabesiyle bilgisi bulunmalı. Her müzenin bir bölümünün engelli vatandaşların dokunup hissedebilmesi için replika eserlere yani sanat eserlerinin kopyalarına ayrılması lazım. İzmir’de hiçbir müzede replika eser yok” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’e çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini de dile getiren Başkan Kesici, “İzmir’de engelliler için bir rota yok. Şehir içinde seyahat edebilmeleri için bir rota oluşturun ve o rotadaki bütün engelleri kaldırın. O rota üzerinde camiler olsun, kiliseler olsun, tarihi ve turistik yerler olsun, onların dinlenebilecekleri alanlar olsun. Ya da elektrikli araçlarını şarj edebilecekleri alanlar olsun. Engelli dostu kafeler açılsın Basmane ve Kemeraltı’na. İzmir’in can damarı Kızlarağası Hanı’nın olduğu bölgede engelli tuvaletleri yok. Normal misafire bile temiz bir tuvalet bulamıyoruz. Bu en temel ihtiyaçlardan biri. Bunu sağlamazsanız turisti nasıl şehirde tutacaksınız? Örneğin Japonya’ya gittiğinizde şehir içindeki tuvaletlerde tek kullanımlık diş fırçası bile var” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı yaşanan sorunları yerinde görmesi için engelli vatandaşlarla birlikte tura çıkmaya davet eden Ayça Kesici, “Belediye Başkanımız bu turda onların hangi noktalarda nasıl zorlandıklarını görsün. Masa başında olmuyor bu işler. Bütün bunları yaptıktan sonra ‘Biz engelli dostu bir kentiz’ diyebilmeliyiz. Esnafı da bu konuda bilgilendirmeliyiz” dedi.

Bilgilendirme alanları yok

Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, ise “Turizmin üç temel bileşeni var. Ulaşım, konaklama ve serbest zaman alanları. Bu serbest zaman alanlarında her engelli grubunun kendine göre yaşadığı sorunlar bulunuyor. Müzelerde ve ören yerlerinde hem görme engelliler için hem de işitme engelliler için bilgilendirme alanları yok. Müzede camekanın arkasında olan bir objeyi biz engelliye anlatamıyoruz. Ne Braille alfabesi var ne de işaret dili ile yapılmış anlatımı var. Yanlarına replikaları da yapılmıyor bu temel bir sorun” açıklamasında bulundu.

Fiziksel erişimde engel çok

Ortopedik ve bedensel engellileri yaşadığı sorunları da aktaran Başkan Aydoğmuş, “Fiziksel erişimle ilgili de büyük sorunlar yaşanıyor. Burada sadece tekerlekli sandalye kullananlardan bahsetmiyoruz. Koltuk değnekleri kullananlar için de bu sorunlar geçerli. Örneğin müzelerin içindeki fayanslar engelli vatandaşlar için kayma riski oluşturuyor. Tekerlekli sandalye kullanımıyla ilgili rampa düzenlemeleri yapılıyor ancak eğimleri hesaplanarak yapılmadığı için çok dik olması durumunda daha büyük riskler oluşturuyor. Tarihi eserlerin sergilendiği alanlar ise tekerlekli sandalyede oturan birinin görme açısının çok üzerinde kalabiliyor. Müzelerde temel sorun bu. Antik kentler ise başlı başına bir sorun. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Efes’in, Bergama’nın ve hatta İzmir’in görme engelliler için bir dokunsal haritası yok. İzmir Körfezi’ni görme engellilere anlatacağımız bir harita yok. İçerideki zeminlerde iyileştirme yapılmadığı için hareket alanları kısıtlı. Antik kentlerin en büyük sorunlarından biri de çok büyük alanlar olmasına rağmen engelliler veya yaşlılar için dinlenme alanları yok. Bergama Akropolü’nde ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nde asansörler çalışmıyor. 15 gün önce durum böyleydi. Örneğin antik kentlerde tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonları da yok. Kamu kurumları kapsayıcı olarak herkese hizmet üretmeli ” ifadelerini kullandı.