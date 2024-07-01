İSTANBUL (AA) - Organon, kadın sağlığına yönelik taahhütlerini gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'deki yeni ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında faaliyetlerine başlayan Organon, Türkiye'de açtığı yeni ofisle ülkedeki büyüme stratejisini desteklemeyi ve kadın sağlığını geliştirme hedefine bağlılığını pekiştirmeyi amaçlıyor.

"Kadınların sağlığı için buradayız" mottosunu ve global stratejiyi takip ederek portföyünü geliştirmek ve kadın sağlığı alanında lider firma olma hedefi doğrultusunda tüm paydaşlarının stratejik ortağı olmayı amaçlayan Organon Türkiye'de, "her gün her kadın için sağlıklı yarınlar inşa etmek" ana öncelikler arasında görülüyor.

Bu kapsamda, mevcut portföyünün yanı sıra tüp bebek (IVF) alanındaki güçlü ürünlerini de Türkiye pazarına sunarak önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlayan şirket, kadın sağlığına bütüncül bir yaklaşım getirerek bu alandaki vizyonu genişletmeyi hedefliyor.

- "Türkiye'deki operasyonlar genişletilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Organon Türkiye Ülke Lideri Murat Oymak, yeni ofisin Türkiye'deki operasyonları genişletmek ve daha güçlü bir varlık göstermek adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Oymak, "Bu ofis, kadın sağlığı alanındaki liderlik hedeflerimizi destekleyecek ve Türkiye'deki sağlık sektöründe devletle de iş birliği içerisinde stratejik ortaklıklarımızı güçlendirecek. Ayrıca yerel operasyonları desteklemenin yanı sıra globaldeki ve bölgedeki liderlerin ülkemize ziyaretlerini artırması için Organon Türkiye'yi daha çekici ve tercih edilen bir konuma getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Globalde tanıtımı yapılan ve yapılacak ürünlerin Türkiye'deki sağlık sektörünün hizmetine sunulmasının, birinci öncelikleri olacağını kaydeden Oymak, "Önümüzdeki süreçte Türkiye'deki kadınların hizmetine sunulacak ürün ve çözümlerimizle, kadın sağlığında ve diğer alanlarda kilit partnerlerimizle işbirliği kurma noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- 140'tan fazla pazarda hizmet veriyor

Biyobenzer alanında globalde yapılan anlaşmalarla farklı ülkelerde bu ürünlerin tanıtımlarını gerçekleştiren Organon, inovasyon ve kadın sağlığına odaklanıyor. Organon'un 60'tan fazla ilacı ve çözümü, kadın sağlığı, kalp hastalıkları, meme kanseri, alerjiler ve astım gibi çeşitli alanlarda dünya çapında 140'tan fazla pazarda hizmet veriyor.

Türkiye'de kadın sağlığı alanında lider firma olmayı hedefleyen Organon, kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli eğitim ve bilinçlendirme programları da yürütüyor.

Şirket, düzenlediği panellerle, kadın sağlığına bütüncül bir yaklaşım getirerek ve hekimlerle çalışarak kadın sağlığına odağı artırmayı planlıyor. Gelecekte de bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmayı sürdürecek şirket, Türkiye'de doğurganlık hızının artması için çözüm sunmayı hedefliyor. Organon Türkiye, yerelleşme stratejisi doğrultusunda mevcut portföydeki ürünlerin yüzde 90'dan fazlasını yerel iş birlikleri ile üretiyor.