Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanırken, ülke genelinde büyük bir üzüntüye sebep oldu. Felaketin ardından birçok ünlü isim sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. Şarkıcı Orhan Gencebay da bir röportajında yangınla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Yüreğimiz yanıyor"

Orhan Gencebay, “Yüreğimiz yanıyor, son derece üzüldük. Son derece acı bir olay ülkemiz için… Canlarımız öldü, Allah gani gani rahmet eylesin,” diyerek duygularını dile getirdi.

"Yönetenler daha iyi bilir"

Yangının ardından olayın sorumlularına dair soruşturma başlatıldığı hatırlatılınca Gencebay, yöneticilere duyduğu güveni belirterek, “Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hangi yönetim olursa olsun, hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir. İnşallah her şey daha iyi olacak şekilde gereken yapılır,” dedi.

Tanju Özcan'dan sert açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise TGRT Haber'e bağlanarak sorumluluğun Turizm Bakanlığı’nda olduğunu öne sürdü. Özcan, "Sayın Bakan bu olayın bizzat sorumlusudur. Ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyemize suçlama cüretine girmiştir. Burası Bolu Belediyesi sınırları içinde değil, burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır," ifadelerini kullandı.