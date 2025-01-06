Orhan Gencebay’ın sağlık durumu ve evinin satışa çıkarıldığına dair çıkan iddialar, ünlü sanatçının eşi Sevim Emre tarafından kesin bir dille yalanlandı. Emre, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla bu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Geçen günlerde, Orhan Gencebay’ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve hastaneye kaldırıldığına dair haberler yayılmıştı. Gencebay’ın eşi Sevim Emre, bu iddialara karşılık olarak “Orhan abiniz kale gibi! Hasteneye kaldırılmadı, evinde ve yanımda. Hafif bir grip atlattı, o kadar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Gencebay’ın yalı dairesini satışa çıkardığı yönündeki haberlerin de gerçek dışı olduğunu belirtti. Emre, bu iddiaların “arsa durumu” ile ilgili olduğunu ve kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.

Sevim Emre’nin sosyal medyadaki tepkisi

Gencebay’ın eşi, çıkan haberler karşısında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sosyal medyadan artık midem bulanıyor. Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor. Bırakın bizle uğraşmayı. Allah kahretsin ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah. Edep diyorum başka bir şey demiyorum.” Sevim Emre’nin sert tepkisi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin 44 yıllık evlilikleri, Türk halkı tarafından oldukça sevilen bir ilişki. Bu yüzden, ünlü çift hakkında çıkan olumsuz haberler karşısında hayranları, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Birçok kişi, Emre’nin açıklamalarına hak verdiklerini belirterek, çiftin özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.