Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, İznik yolu üzerindeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın büyük paniğe yol açtı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tüp patladı, elektrik telleri koptu

Orhangazi-İznik yolu üzerindeki Toprak Hurda ve Metal adlı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ofis olarak kullanılan konteynırda başladı. Yangın esnasında konteynırda bulunan bir tüp patladı ve yüksek gerilim hattındaki teller koptu. Yangını fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Servis Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Kamyonet son anda kurtarıldı

Hurdalık içinde bulunan bir kamyonet, çalışanlar tarafından son anda yangın alanından çıkarıldı. Yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Polis, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.