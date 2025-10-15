Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen bu doğa olayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da gökyüzü meraklılarının ilgisini çekiyor.

Orionid meteor yağmuru ne zaman 2025?

2025 Orionid meteor yağmuru, 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında gözlemlenebilecek.

Ancak yağmurun zirve yapacağı tarihler 21 ve 22 Ekim geceleri olacak.

Bu tarihlerde saatte ortalama 20 ila 25 meteor gözlemlenmesi bekleniyor.

Orionid meteor yağmuru nasıl izlenir?

Orionid yağmuru, en iyi gece yarısından sonra ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebiliyor.

Gözlem yapmak isteyenler için en uygun koşullar:

Şehir ışıklarından uzak, açık bir alan tercih edilmeli.

Gökyüzünü net görebileceğiniz düz bir zemin seçilmeli.

Teleskop ya da dürbün kullanmaya gerek yok; çıplak gözle izlenebilir.

Havanın açık olduğu bölgelerde gözlem olasılığı artar.

Meteorlar, Dünya atmosferine girerken yüksek hızda yanarak parlak izler bırakıyor. Bu da gökyüzünde kısa süreli ancak etkileyici bir ışık gösterisi oluşturuyor.

Orionid yağmuru neden olur?

Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın ardında bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının, Dünya’nın yörüngesiyle kesişmesi sonucu oluşuyor.

Bu parçacıklar atmosferde yanarak gökyüzünde “kayan yıldız” etkisi yaratıyor.

Orionid yağmuru, adını Orion (Avcı) Takımyıldızı’ndan alıyor. Meteorlar, gökyüzünde bu takımyıldızın bulunduğu yönden çıkarak gözlemleniyor.

Gözlem için ipuçları