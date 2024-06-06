BOLOGNA (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Bologna'da son bir buçuk yılda yaklaşık 1,5 milyon avro yatırım yaptıklarını, 4-5 yıl içinde mağazalar hariç yaklaşık 5 milyon avro yatırım yapacaklarını söyledi.

Orka Holding, İtalya'da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek Orka Global'i düzenlenen törenle hizmete açtı.

Grubun eş zamanlı olarak Bologna'da Avrupa'ya yönelik e-ticaretin yönetileceği lojistik merkezi de faaliyetine başladı. Törene, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile diplomasi, iş, spor, sanat, moda ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı.

Törende konuşan Gücük, Türkiye'nin İtalya'ya büyük yatırım atağı içerisinde olduğunu belirterek, "Bu yatırım kendine has bir yeri olan yatırım. İtalya içinde de gördüğümüz markanızı tekrar görmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türk Milli Takımı'nın sponsoru olan Orka Holding'in bu yatırımının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Büyükekşi, "Eğer yurt içinde markaysanız iç denizlerde geminizi yüzdürüyorsunuz. İhracat yapıyorsanız yurt dışında markaysanız okyanuslarda gemi yüzdürüyorsunuz. Okyanuslarda dev dalgalar olur, dev dalgalara karşı mücadele etmek lazım." şeklinde konuştu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise markanın İtalya'daki distribütörlerine daha kolay ulaşmak amacıyla bu yatırım için Bologna'yı seçtiklerini söyledi.

Distribütörlerinin koleksiyonlarını İtalya'da görmek ve müşterilerini İtalya'ya getirmek istediklerini vurgulayan Orakçıoğlu, "Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucunda bu binada Orka Global olarak faaliyetlerimize başladık. Buranın dışında Bologna'da 2 bin 500 metrekarelik bir lojistik merkezimizi açtık. Tüm Avrupa'ya yapacağımız online satışın altyapısını kurguladık." ifadelerini kullandı.

- "Hong Kong en çok ilgilendiğimiz pazar"

İtalya'yı kendileri için Avrupa'nın podyumu olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, "Bunun dışında Dubai'de de çok etkiniz. Geçen hafta orda bir mağazamız daha açıldı. Mağaza sayımız altıya çıktı. Orayı da Körfez'in podyumu olarak görüyoruz. Rusya'da da faaliyetlerimiz ve etkinliğimiz devam ediyor. Bunların hepsinin altında bir strateji var. Markalarımızın etkinliği ve gücü giderek artıyor. Güney Amerika'yı hedefliyoruz. Açılım olarak Uzak Doğu'yu mercek altına almış durumdayız. Hong Kong en çok ilgilendiğimiz pazar." şeklinde konuştu.

Orakçıoğlu, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme regülasyonlarına değinerek, "Biz bunları altyapı olarak yapmış bir markayız. Üretimde de çok güçlüyüz ve üçüncü fabrikamızın yatırımını yapıyoruz. Burada da kişiye özel dikim gibi çok farklı konseptlerimiz olacak." açıklamasında bulundu.

Orakçıoğlu, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lojistik merkezine bilgi veren Orakçıoğlu, "Lojistik merkezinin kurgulanmasının nedeni çevrim içi satışta tüm Avrupa'ya satışta, oranın stokuyla Avrupa'ya satış yapmak. Geçmişte yaptığımız yatırımlar var ama son bir buçuk yıl içinde yaklaşık olarak 1,5 milyon avroluk bir yatırım yaptık. Yatırımlarımız devam edecek." bilgisini paylaştı.

İtalya'nın Avrupa'nın podyumu olduğunun altını çizen Orakçıoğlu şöyle devam etti:

"Özellikle erkek giyimde dünya markalarının olduğu bir lokasyon. Modanın kalbine iddialı bir biçimde girdik. Bunu da üretim, tasarım ve inovasyon kalitemizle hissettiriyoruz. Lükse demokrasi getirdik. İtalyan distribütörlerden ortalama üç-dört İtalyan markasının koleksiyonunu Damat Tween ve D'S damat koleksiyonlarında buluşturduğumuz yönünde övgüler alıyoruz. Bunlar çok önemli. Geleceğimizin açık olduğunu ve İtalya'da daha da güçlü olmamız gerektiğini söylüyorlar. Şimdilik en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Bologna'da son bir buçuk yılda yaklaşık olarak 1,5 milyon avro yatırım yaptık. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde mağazalar hariç yaklaşık 5 milyon avro yatırımımız daha olacak."

- "2024'te 10 milyar lira ciro hedefliyoruz"

Süleyman Orakçıoğlu, grup olarak 2023'te 6,5 milyar lira ciroya ulaştıklarını belirterek, "2024'te 10 milyar lira ciro hedefliyoruz. Giresun'da üçüncü fabrikamızı yapıyoruz ve yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Değeri 250 milyon lira olan bu yatırımla 450 yeni istihdam sağlayacağız." dedi.

Orakçıoğlu, ihracatlarının toplam cirolarının yüzde 45'ler seviyesine geldiğini, önümüzdeki dönemlerde yüzde 55'e çıkacağını öngördüklerini söyledi.

E-ticaret ve e-ihracat rakamları hakkında bilgi veren Orakçıoğlu, "Türkiye'de toplam e-ticaretin payı toplam ticaretin içinde yüzde 20. Tüm sektörler anlamında. E-ihracatın payı ise yüzde 1,5. Biz iç pazarda bu kadar deneyim sahibi olduysak yüzde 20 ticaretimizi e-ticaretle yapıyorsak, e-ihracata niye bu deneyimi taşımıyoruz? Bizim asıl buradaki hedefimiz bu zaten. Romanya'da e-ticaret altyapımızı yaptık. İtalya'da çalışıyor ama bunu tamamen tüm Avrupa'ya yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Orka teknoloji üzerinden sattıkları ürün çeşitliliğine işaret eden Orakçıoğlu, toplam ciro içerisindeki payın adet olarak yüzde 30 olduğunu belirtti.

Çevirim içi satışta yaptıkları işlerin yüzde 50'sini kendi aplikasyonları üzerinden, kalan yüzde 50'sini de "Marketplace" üzerinden yaptıklarını anlatan Orakçıoğlu, "Marketplace'lar da ihracatta donanımlı firmalara destek olmaya başladılar. Biz ilk beş ayda yaklaşık olarak e- ticarette 400 bin doların üzerinde bir ihracat yapmışız. En ilginci, mağazalarımızın olmadığı ülkelerde. Yani mağazalarımızın olmadığı ülkelerde de müşterilerimiz bize çevrim içi satışla ulaşmak istiyor." şeklinde konuştu.

"E-ticarete ve e-ihracata hız verip mağazalaşmayı sınırlandıracak mısınız?" sorusunu cevaplayan Orakçıoğlu, "İşte burada tamamen yapay zeka giriyor devreye. Bunu da kullanıyoruz. Mağazalarımızdaki stok algoritmasıyla e-ticaretteki stok algoritmasını birleştirmiş durumdayız. Birbirlerine hizmet ediyor ve aynı zamanda çevrim içi sipariş veren gidip mağazadan ürünü alabiliyor ya da müşteri o kadar deneyimli ki mağazadan seçip bir kampanya olduğu zaman hemen çevrim içi sipariş verebiliyor." ifadelerini kullandı.