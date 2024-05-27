İSTANBUL (AA) - Orka Holding, Happy Place To Work 2024 tarafından "En Mutlu İşyeri Ödülü"ne layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding, çalışanlarıyla karşılıklı geliştirdiği pozitif kurum kültürü sonucunda En Mutlu İşyerleri Ödülleri'ni almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, tüm uygulamalarıyla iş yerini "Daima mutlu Orka" yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Orakçıoğlu, "Kıdemli çalışanlarımızın uzun yıllardır bizlerle bu şirkette yan yana, omuz omuza olması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Happy Place to Work ödülü de bu çabalarımızı taçlandırmış oldu. Orka Holding ailesini içeride mutlu, dünyada ise lider bir moda kuruluşuna dönüştürmek için çalışan tüm ekibimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da ödülün, bir içsel dönüşümün ve taahhüdün sembolü olarak gurur kaynakları olduğunu vurguladı.

Halidun Orakçıoğlu, "Orka Holding'in çalışanlarımız için ne kadar önemli olduğunu ve onların mutluluğunu ve işyeri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için ne kadar büyük bir çaba harcadığımızı gösteriyor. Gelecekte de çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha iyi bir hizmet sunma taahhüdümüzü yinelememize ilham veriyor." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​