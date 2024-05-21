Katil balina olarak da bilinen orkalar, denizlerin en etkileyici avcıları arasında yer alıyor. Ancak son araştırmalar, bu görkemli canlıların nefes kesici bir özelliğini ortaya çıkardı. Orkalar, dalışlar arasında sadece bir kez nefes alarak uzun süre su altında kalabiliyor.

Kanada açıklarında yapılan inceleme

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası açıklarında yaşayan orkalar üzerinde yapılan yeni bir çalışma, bu şaşırtıcı gerçeği doğruladı. Araştırmacılar, orkaların oksijen tüketimini ve dalış sürelerini ölçmek için 11 orkaya özel etiketler yerleştirdi. Sonuçlar, orkaların bir dakikadan kısa sürelerde yüzeye çıkarak nefes aldığını ve en uzun dalış rekorunun yaklaşık 8,5 dakika olduğunu gösterdi.

Orkaların nefes stratejisi

Orkalar, yüzeye yakın kısa dalışlar yaparak avlanıyor ve enerjilerini verimli bir şekilde kullanıyor. Bu strateji, onların hızlı ve çevik avcılar olmasını sağlıyor. İnsanlarla karşılaştırıldığında, orkaların nefes alma sıklığı oldukça düşük. Dinlenme halindeki bir insan dakikada ortalama 15 kez nefes alırken, orkalar sadece 1,2 kez nefes alıyor.

Nesli tükenmekte olan orkalar için umut

Bu yeni keşif, nesli tükenme tehlikesi altındaki orkaların korunması için önemli bilgiler sunuyor. Orkaların ne kadar enerji harcadığını ve ne kadar yiyeceğe ihtiyaç duyduğunu anlamak, onların yaşam alanlarını korumak ve popülasyonlarını artırmak için kritik öneme sahip.