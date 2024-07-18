İzmir’de yetiştirilen Orkinoslar, Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’nin Orkinos yetiştiriciliğindeki başarısı, İzmir’deki çiftliklerle dünyaya yayılıyor.İZMİR (İGFA) - Orkinos yetiştiriciliğinde ülkemizin en önemli merkezi konumunda olan İzmir'de yetiştirilen orkinoslar, başta Japonya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Avlanan orkinoslar, yaklaşık 40-45 günlük yolculuk sonrasında İzmir’de bulunan toplam 6 çiftliğe taşınarak, pazar boyuna gelene kadar semirtilmek üzere ağ kafeslere aktarılıyor. Transfer işlemleri İzmir İl Müdürlüğü nezaretinde, hasat işlemleri (BCD onayı) ise İzmir İl Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştiriliyor.

İzmir Karaburun açıklarında bulunan 6 orkinos çiftliğinden birinde, avlanan orkinosların büyütülmek üzere aktarma işlemine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin katıldı. İl Müdürü Şahin’e, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent Canatan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad Sevim ve ilgili teknik personel eşlik etti.

Yetiştiricilik ve ihracat süreci, İzmir’in dünya orkinos piyasasında önemli bir aktör haline gelmesine katkı sağlıyor.

Hatırlanacağı gibi, 2023-2024-2025 yılları için avcılık kota tahsis talebinde bulunan balıkçı gemileri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2023 tarihinde noter huzurunda yapılan kura sonucu belirlenmiş ve uygun görülen başvurular Bakanlık internet sitesinde yayınlanmıştı. Bu balıkçı gemileri, 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında ICCAT gözlemcisi eşliğinde Akdeniz’de (Kıbrıs, Malta, Cezayir, Tunus, Suriye açıklarında) avlanıyor.