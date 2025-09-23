ÖR-KOOP’ta Yeni Başkan Kapucu’dan Güven Mesajı

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde (ÖR-KOOP) Temmuz ayında yapılan seçimde başkanlığa seçilen Çetin Kapucu, önceliklerinin üreticinin maliyetlerini düşürmek ve süt fiyatlarını artırmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 45 gündür görevde olduğunu belirten Kapucu, “Üreticinin hakkı birilerinin cebine girmeyecek. Girdileri aşağı çekeceğiz, sütün bedelini zamanında ödeyeceğiz” dedi.

Göreve geldiklerinde yem fiyatlarını düşürdüklerini ve süt fiyatlarına iyileştirme yaptıklarını aktaran Kapucu, ödemelerdeki aksaklıkların ise önceki yönetimden devralınan borçlardan kaynaklandığını ifade etti.

Kapucu, süt alımının 140 tondan 160 tona yükseldiğini belirterek, “Hedefimiz sütü daha çok işleyip üreticiye daha yüksek kazanç sağlamak” diye konuştu.