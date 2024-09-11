Orman Genel Müdürlüğü, devlet ormanlarında kaçak tesislerin ve izinsiz dikimlerin ortadan kaldırılması için yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, izinsiz yapılan tüm yapılar ve tarımsal faaliyetler yıkılacak ve şüpheliler bu süreçteki masraflardan sorumlu tutulacak.

Yeni yönetmelik ile denetim artıyor

Orman Genel Müdürlüğü'nün bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, devlet ormanlarında izinsiz yapılan her türlü tesis ve bina, anında yıkım ve sökme işlemlerine tabi olacak. Bu kapsamda, ekim ve dikim yapılan alanlar da aynı şekilde ortadan kaldırılacak. Yönetmelik, Orman Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmasına ilişkin esasları belirliyor.

Yıkım masrafları şüphelilerden tahsil edilecek

Yeni düzenlemeye göre, kaçak tesislerin yıkımı sırasında ortaya çıkan tüm masraflar, şüphelilerden tahsil edilecek. Bu durum, kaçak yapıların maliyetinin sadece ortadan kaldırılmakla kalmayıp, aynı zamanda sorumlu kişilere yüklenmesi anlamına geliyor. Orman Genel Müdürlüğü, bu süreçte finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Suçla mücadelede yeni yaklaşım

Orman yönetmeliği, izinsiz dikim ve ekim yapılan yerlerle ilgili olarak suçun başlangıcından itibaren Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesini zorunlu kılıyor. Bu bilgi akışı sayesinde, yetkililer suçla etkin bir şekilde mücadele edebilecek. İzinsiz yapı ve tesisler, yıkım aşamasına gelmeden önce bu bildirimin yapılması sağlanacak.

Gelecekteki kullanım durumları

Söz konusu yapı ve tesislerin yıkımının ardından, orman kanunu kapsamında ormancılık hizmetlerinde kullanılma ihtimali bulunuyor. Bu, gerekli görüldüğünde, yıkılan tesislerin tekrar işlevsel hale getirilebileceği anlamına geliyor. Orman Genel Müdürlüğü, bu tesislerin yeniden değerlendirilmesini sağlayarak, orman hizmetlerinde kullanılmasını mümkün kılacak.