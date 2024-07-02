Yangına hassas hava şartları devam ederken Keşan Orman Müdürü Ertunç Can Polat vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Polat, vatandaşın ormana giriş yasaklarına uymalarına vurgu yaparak, şunları söyledi. “Vatandaşımız duman görmeleri halinde de ihbar etmelerini, piknik yapılmamasını, yolculuk sırasında araçlarından yanar vaziyette izmarit atmamalarını, ormanları sadece ormancıların koruyamayacanı bilmeleri gerekiyor. Ormanlarımızın hepimizin milli serveti olduğunu unutulmamalıyız.” dedi.

Cuma günü saat 16.00 sıralarında Şabanmera’da çıkan yangın dolayısıyla Ertunç Can Polat’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan gazeteci Önkal Kılavuz, yangının erken müdahale sonucu büyümeden kontrol altına alınmasından dolayı bütün mücadele veren ekibi kutladı.

Kılavuz bölgemizde en büyük yangının 1945 yılında Korudağ’da yaşandığını, ikincisinin 1 Eylül 2000 yılında olduğunu belirterek “Gökçetepe’de başlayan yangın 710 hektar orman alanı yangının etkisinde kalarak yılların yetiştirdiği ağaçlar yok oldu. İkinci yangından sonra ufak tefek yangınlar yaşandığını aktarırken aman dikkat uyarıları dikkate alalım” diyerek vatandaşı dikkatli olmaya davet etti.