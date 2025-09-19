Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan gönüllüler için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yangın sırasında hayatını kaybeden gönüllüler ve vatandaşlar artık şehit statüsünde değerlendirilecek.

Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı

“Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte gönüllü tanımı genişletildi.

Artık sadece orman yangını gönüllüleri değil, AFAD, Kızılay gibi kuruluşların gönüllüleri ile yangın sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar da 1 Ocak 2025’ten itibaren şehitlik haklarından yararlanabilecek.

Bakan Yumaklı’dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir.”

Şehitlik statüsü genişletildi

Düzenleme ile yangınlarda hayatını kaybeden:

Orman gönüllüleri,

AFAD, Kızılay gibi organizasyon gönüllüleri,

Sivil vatandaşlar

resmî olarak “şehit” kabul edilecek.