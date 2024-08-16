Orman yangınlarından kaynaklanan yoğun duman, özellikle yol güvenliğini tehlikeye atabilir. Duman nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azalırken, sürücüler dikkatli olmalıdır. Bu tür durumlarda, hızın düşürülmesi ve şerit değiştirmekten kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, sis ve kısa farların kullanılması, ön araçla güvenli bir takip mesafesinin korunması ve araç içi hava sirkülasyonunun iç döngüye alınması gibi önlemler alınması tavsiye ediliyor. Bu adımlar, trafik güvenliğinin sağlanmasına ve olası kazaların önlenmesine yardımcı olabilir.

Orman yangınlarından kaynaklanan yoğun duman, görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtlayarak trafik güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu tür durumlarda güvenli sürüş için şu önlemleri almanız önerilir:

Hızı düşürün ve şerit değiştirmekten kaçının: Yoğun dumanlı bölgelerde hızınızı azaltın ve ani şerit değişikliklerinden kaçının.

Yoğun dumanlı bölgelerde hızınızı azaltın ve ani şerit değişikliklerinden kaçının. Sis ve kısa farları kullanın: Dumanın etkisini azaltmak için sis farlarınızı veya kısa farlarınızı aktif edin.

Dumanın etkisini azaltmak için sis farlarınızı veya kısa farlarınızı aktif edin. Güvenli takip mesafesini koruyun: Önünüzdeki araçla yeterli mesafeyi koruyarak olası bir kaza riskini minimize edin.

Önünüzdeki araçla yeterli mesafeyi koruyarak olası bir kaza riskini minimize edin. Araç içi hava sirkülasyonunu iç döngüye alın: Dumanın araç içine girmesini önlemek için hava sirkülasyonunu dışarıdan alacak şekilde değil, iç döngüye alarak kullanın.