İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen konferansa Ege Orman Vakfı Başkanı Cem Bakioğlu, kurucu üyeler Enver ve Sertaç Bakioğlu, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve diğer önemli isimler katıldı.

Yangınlarının %98'i insan kaynaklı

Konferansın açılışında konuşan Ege Orman Vakfı Kurucu Üyesi Enver Bakioğlu, orman yangınlarının son yıllarda arttığına dikkat çekti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yangın riskinin yükseldiğini belirten Bakioğlu, "Yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kurutucu rüzgârlar yangın riskini artırıyor. Orman yangınlarının %98'i insan kaynaklıdır. Bilinçsizce yapılan hatalar ormanlarımızı yok ediyor," dedi.

Bilimsel perspektifler

Ege Orman Vakfı Bilim Kurulu Üyeleri, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, yangın sonrası ormanlaştırma çalışmaları hakkında sunum yaptı. Tolunay, yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğunu ve iklim değişikliği ile birlikte bu yangınların daha geniş alanlara yayıldığını vurguladı. Kavgacı ise, yangın sonrası yapılacak restorasyon çalışmalarının önemini anlattı.

Yapay zeka uygulamalarının kullanımı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İlhami Aydın, yerli ve milli yazılımlarla orman yangınlarının uzaktan algılanması ve otomatik tespit edilmesi konusundaki gelişmeleri aktardı. Aydın, "2021 yılında yanan alanlarla 4 milyon 164 bin ton karbon tutmuş ağacı kaybettik. Algoritmalar sayesinde yangınların ilk dakikalarında tespit edilerek hızlı müdahale sağlanıyor" dedi.