Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına karşı suç ve cezaları içeren inografik paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcaklıkların normallerin üzerinde artış gsöterdiği bu günlerde "Yeşil Vatan" için dikkatin de normallerin üzerinde olması gerektiğine vurgu yaparak, suç ve cezalar konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

"YeşilVatan için dikkatimiz de hava sıcaklıkları gibi normallerin üzerinde olmalı" denilen paylaşımda, "Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olmasın. Unutmayalım ki, orman yangınlarına sebep olanlar için ağır cezalar ve yaptırımlar uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermenin 'suç' olduğu belirtildiği inografik tabloda, bu suçun 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olduğu, kasten orman yakmak suçunun ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası olduğu kaydedildi.