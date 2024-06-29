Eskişehir’de ormanlık alanlara girişler, 1 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Yasak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un onayı ile yürürlüğe girdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un imzaladığı kararname ile, 1 Temmuz’dan 15 Eylül 2024 tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu karar, artan sıcaklıklar ve il genelindeki nüfus hareketliliği nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla alındı. Orman parkları (resmi mesire yerleri), milli parklar, tabiat parkları ile görevliler, arıcılar, çobanlar ve izinli av turizmi organizasyonları bu yasaktan muaf tutuldu.

Sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri ise sadece izinli alanlarda yapılabilecek. 1 Temmuz - 15 Eylül arasında ormanlık alanlara işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında her gün ve 24 saat boyunca giriş-çıkış yasak. Ormanlarda anız ve bağ-bahçe temizliği, mangal, semaver vb. kontrollü ateş yakmak yasaklandı. Yasak olmayan orman parklarında ise sadece sabah 09.00 ile akşam 20.00 arasında ateş yakılabilir.

Girişin serbest olduğu bazı alanlar ise şu şekilde sıralandı

Çatacık İşletme Müdürlüğü

Türkmenbaba İşletme Şefliği

Sakarıılıca Konaklamasız Orman Parkı

Eskişehir Ekoturizm Alanı

Mihalıççık İşletme Şefliği

Kararın uygulanmasından Orman teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları sorumlu olacak. Yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacak.