Aydın il genelinde yaz aylarında meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, köylerdeki vatandaşlara yangın öncesi ve sırasında alınması gereken tedbirler anlatılıyor.

Bu çerçevede, Köşk Orman İşletme Şefi Ali Üreden, Baltaköy ve Yukarıkayacık mahallelerinde bilgilendirme toplantıları düzenleyerek yangınla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de süreceği belirtiliyor.