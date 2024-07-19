İZMİR (AA) - Orman yangınlarında olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ekipleri, İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan ve 15 saatten fazladır devam eden yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.

Yangınların söndürülmesinde en öndeki unsurlardan olan ve alevlerin içerisine girerek yangının büyümesini engellemek için çalışan orman işçileri ateşle mücadelesini sürdürüyor.

Bazen saatlerce, bazen de günlerce hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına katılan kara ekipleri, İzmir'de dün meydana gelen ve 15 saatten fazla süredir devam eden orman yangınının yerleşim yerlerine sıçramaması için olağanüstü çaba gösterdi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yangınla evlerin arasına araçlarıyla set çeken kara ekipleri, yangının ortasında kalmalarına rağmen bir an olsun yerlerinden ayrılmadı.

Ekipler, alevlerin evlere ulaşmaması için büyük çaba sarf ederken, bir taraftan da ateşin ormanda yayılmasının önüne geçmeye çalıştı.

Yangın komuta merkezinden insansız hava aracı (İHA) desteğiyle ve 4 gece görüşlü helikopter ile anbean takip edilen alevlerin kontrol altına alınması için mücadele devam ediyor.

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Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.15'te başlayan ve Buca ilçesindeki ormanlık alana yayılan yangına ilk müdahalenin saat 13.25'te gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edilmişti.