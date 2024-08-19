Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos tarihlerinde Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında toplam 22 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

22 kişi gözaltına alındı

12-17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları, kamuoyunda büyük endişe yarattı. Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak illerini kapsayan yangınlara ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda 22 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 1 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirtti. Gözaltındaki 7 kişinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmalar çok yönlü sürdürülüyor

Bakan Tunç, orman yangınlarına dair soruşturmaların titizlikle ve çok yönlü bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Yangınların çıkış nedenlerinin aydınlatılması için kapsamlı bir inceleme yapıldığını belirten Tunç, "Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.