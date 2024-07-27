Güney Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, orman yangınlarını tahmin etmek için yapay zeka ve uydu verilerini birleştiren yenilikçi bir model geliştirdi. Bu gelişme, orman yangınlarıyla mücadelede devrim niteliğinde bir adım olabilir.

Son yıllarda artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınları da giderek yaygınlaşıyor. Bu bağlamda, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin geliştirdiği yapay zeka destekli model, yangınların yayılmasını "benzeri görülmemiş bir doğrulukla" tahmin edebilme potansiyeline sahip. Yapay zekanın yangın yönetimindeki rolü, özellikle yüksek çözünürlüklü uydu verilerinin analiziyle güçlendiriliyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, orman yangınlarını gerçek zamanlı olarak izlemek için uydu görüntülerinden faydalandı. Bu uydu verileri, bir algoritma aracılığıyla işlenerek yangının yolu, yoğunluğu ve büyüme hızı tahmin ediliyor. Araştırma ekibi, geçmiş orman yangınlarına dair verileri yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinden analiz ederek, yangın davranışını etkileyen hava durumu, yakıt türü ve arazi gibi faktörleri belirledi.

Modelin işleyişi

Koşullu Wasserstein Üretken Çekişmeli Ağı (cWGAN) adı verilen yapay zeka modeli, orman yangını gelişimini tahmin etmek için bu faktörleri simüle ediyor. Model, uydu görüntülerindeki yangın yayılımına karşılık gelen kalıpları tanımak üzere eğitildi. 2020'den 2022'ye kadar Kaliforniya’daki gerçek orman yangınları üzerinde test edilen cWGAN modeli, başlangıçta basitleştirilmiş verilerle eğitilmesine rağmen, gerçek yangın koşullarında yüksek performans sergiledi.

Bu yenilikçi çalışma, "Artificial Intelligence for the Earth Systems" dergisinde yayımlandı. Çalışmanın bulguları, yapay zekanın orman yangınlarıyla mücadelede nasıl etkili bir araç olabileceğini gösteriyor. Yapay zeka destekli tahminler, yangın yönetiminde daha hızlı ve etkili müdahale stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanıyabilir.

Orman yangınlarının başlıca sebepleri "doğal" ve "insan kaynaklı" olarak iki gruba ayrılıyor. Doğal sebepler arasında yıldırım düşmesi, hava sıcaklıkları ve kuraklık yer alırken, insan kaynaklı sebepler arasında kasıtlı kundaklama, dikkatsiz sigara izmaritleri, kontrolsüz kamp ateşleri ve tarımsal faaliyetler bulunuyor. Yangınları önlemek için halkın bilinçlendirilmesi, riskli dönemlerde ormanlara girişlerin sınırlandırılması ve yangın söndürme ekipmanlarının hazır bulundurulması büyük önem taşıyor.