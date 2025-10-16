7 yıl önce Müge Anlı programında hikayesi gündeme gelen Avcı ailesi, evden çıkarılınca ormanda yaşamaya başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çift ve çocuklarını geçici olarak bir otele yerleştirdi.

Ormanda yaşamaya başlamışlardı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, 4 ve 7 yaşındaki çocuklarıyla birlikte, ev sahipleri tarafından evden çıkarılmaları sonucu ormanlık alanda yaşamaya başlamıştı. 7 yıl önce Müge Anlı programına konuk olan ve aylarca hikayeleri gündemde kalan aile, geçmişte çeşitli yardımlar almış ve program sırasında nikahlanmıştı.

Aile, ev sahiplerinin bazı eşyalarının kaybolduğunu iddia etmesi üzerine evden çıkarılmış, çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesini ormanda sürdürüyordu. Avcı çifti, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım talep ederek, “Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz” demişti.

Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ailenin ormanda yaşadığı yönündeki haberlerin ardından yapılan incelemenin ardından, Avcı ailesinin ormanda olmadığı tespit edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: