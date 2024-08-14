İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte artan orman yangınlarına karşı mücadelede kritik rol oynayacak 40 yeni su tankeri, İzmir’in orman köylerine teslim edildi.

Orman yangınlarına karşı koordineli müdahale

Balçova İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınlara karşı herkesin duyarlı ve etkili bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Törene, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve diğer yetkililer katıldı. Bugüne kadar proje kapsamında 440 tanker dağıtıldı ve toplamda 18 milyon lira yatırım yapıldı.

"Bir ağacın bile yanmasına gönlüm razı değil"

Başkan Tugay, çocukluğunda yaşadığı bir yangın anısını paylaşarak, “1982 yılında Teleferik’te bir yangın çıktığında ben de yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmaya çalıştım. Bu şehirde her bir ağacın yanmasına gönlüm razı değil” dedi. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirten Tugay, vatandaşları yangınların önlenmesi konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

İtfaiye kapasitesi artacak, teknolojik yenilikler geliyor

Başkan Tugay, itfaiye personeli sayısının artırılacağını ve yangınları erken tespit etmek için yeni sistemler kurulacağını duyurdu. Ayrıca, insansız yangın müdahale araçları gibi teknolojik yeniliklerin de belediyeye kazandırılması hedefleniyor.

Yangınlara karşı tam koruma

Törende, muhtarlara ve köylülere tankerlerin yanı sıra yangın koruma ekipmanları da dağıtıldı. Belevi Muhtarı Doğan Dönmez, Başkan Tugay’ın verdiği sözleri yerine getirdiğini ve bu yardımların yangınlarla mücadelede büyük önem taşıdığını belirtti. Güzelbahçe Çamlı Muhtarı Ebru Gün Erköse ise, köyüne yangın söndürme aracı getirmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

2,5 ton kapasiteye sahip

Dağıtılan tankerler, traktörlere bağlanarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı ve her biri 2,5 ton su kapasitesine sahip. Ayrıca, bayramlarda su ihtiyacını karşılayacak musluklar, 65 metrelik su hortumları ve yol sulama aparatı da bulunuyor.