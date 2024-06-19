Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sıcak hava koşullarının artmasıyla birlikte kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı vatandaşları uyarıyor. Ormanlık alanlardan döndüğünüzde kene kontrolü yapmayı unutmayın.

Kenelere karşı uyarı

Sıcak havaların başlamasıyla birlikte kenelerin aktivitesi artmış durumda. Kırsal kesimlerde KKKA vakalarında artış gözlenirken, Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ormanlık alanlardan döndükten sonra vücut ve giysilerde kene kontrolü yapılmasının hayati önem taşıdığını belirten Dr. Sarıkaya, kene tespit edildiğinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.

Kene ısırığına dikkat

Dr. Sarıkaya, kene ısırığının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu: “Ormanlık alanlardan döndüğünüzde vücudunuzu ve giysilerinizi dikkatle kontrol edin. Keneler genellikle vücutta veya saç derisinde kolayca fark edilebilir. Kene bulduğunuzda kendi başınıza çıkarmaya çalışmayın; en yakın sağlık merkezine gidin. Isırık bölgesini su ve sabunla temizleyin.”

Kene çıkarma ve temizlik

Kenelerin çıkarılması ve ısırık bölgesinin temizlenmesi konusunda da bilgi veren Dr. Sarıkaya, “Kene çıkarıldıktan sonra, antiseptik alkole batırılarak kapalı bir kaba yerleştirilmelidir. Bu, kenenin tamamen öldüğünden emin olmak için önemlidir” dedi.

Kene ısırıklarına karşı alınacak önlemler

1. Ormanlık alanlardan döndüğünüzde vücut ve giysilerde kene kontrolü yapın.

2. Kene fark ettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

3. Isırık bölgesini su ve sabunla temizleyin.

4. Kene çıkarıldıktan sonra antiseptik alkole batırarak kapalı bir kaba yerleştirin.

Kenelerin arttığı bu dönemde alınacak basit önlemler, KKKA gibi ciddi hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynuyor. Sağlığınızı korumak için Dr. Sarıkaya'nın uyarılarını dikkate alın.