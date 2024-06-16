Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya’da bayram hazırlıkları tamamlandı KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en çok ziyaret edilen, korunan alanı Ormanya, bayram tatili hazırlıklarını büyük bir özenle tamamladı. Tatil boyunca doğaseverleri ağırlayacak olan Ormanya’da kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının yanı sıra hayvanların titizlikle gerçekleştirilen bakımları da tamamlandı.

AKTİVİTELERLE DOĞAYI KEŞFEDİN

Bayram tatili boyunca doğaseverlerin uğrak noktası olacak Ormanya, 2 bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Büyük ilgi görmesi beklenen Ormanya'da; çocukların hayvanlarla iç içe vakit geçirebileceği Çocuk Hayvan Çiftliği, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında gözlemleyebileceğiniz Yaban Yaşam Alanı bulunuyor. Ormanya, doğa tutkunları için birbirinden farklı aktiviteler de sunuyor. Doğa Parkurları, kuş gözlemcileri için özenle hazırlanan ve birçok kuş türünü yakından tanıyabileceğiniz Kuş Gözlem Alanı, sportif olta balıkçılığı yapmak isteyenler için ideal olanaklar sunuyor. Ayrıca, bayram tatilini doğada geçirmek isteyenler için geniş Kamp Alanı ve Mesire Alanı da ziyaretçilerini bekliyor.

ORMANKÖY BAYRAMDA GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

Hizmete girdiği günden bu yana ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri olan Ormanköy’de bayram öncesi revizyon çalışmaları yapıldı. Baharın gelmesiyle birlikte şenlenen Ormanköy, dört gün sürecek Kurban Bayramı boyunca doğaseverlere görsel bir şölen sunacak.

Türkiye’nin İlk Orman Kütüphanesi Bayramda Ziyaretçilerini Bekliyor

Ormanya’nın değerine değer katan projesi Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi, bayramda çocukları kitaplar ile buluşturacak. Toplamda 24 kitaplığın bulunduğu ve iki bini aşkın kitabın yer aldığı Orman Kütüphanesinde; Doğa yayınlarından Turizm yayınlarına, Tarih yayınlarından Dünya Klasiklerine varana dek birçok kitabı bünyesinde barındırıyor.

Doğayla Baş başa Unutulmaz Bir Deneyim

Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya Kamp Alanı; Karavan ve Çadır konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli’nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya Kamp Alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

Bayramda Çocuklar At Binişi ile Buluşacak

Dokuz günlük bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklara başladı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitim 6-15 yaş arası çocukları kapsayacak.

Bayramda Ziyaret Saatleri

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya; doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için bayram sürecinde bayramın birinci günü 12.30 – 20.00 ikinci üçüncü ve dördüncü günü ise 09.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.