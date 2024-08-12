Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Ornaz Vadisi Yaz Şenliği, etkinliklerin son gününde büyük bir coşkuyla sona erdi. Başkan Şeniz Doğan, “Kadınlar ürettikçe, mutlu oldukça ve gözlerinin içi parladıkça biz de mutlu oluyoruz. Girişimci kadınlara her zaman destek olacağız” dedi.

Şenlikte doludizgin etkinlikler

Merkezefendi Belediyesi'nin dört gün süren Ornaz Vadisi Yaz Şenliği, ilçede büyük ilgi gördü. İki hafta sonunda gerçekleştirilen etkinlikte 160'tan fazla kadın girişimcinin stantları yer aldı. Etkinlikler arasında Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın konserleri, Ritmin Melekleri gösterisi, çeşitli yarışmalar ve sürpriz hediyeler yer aldı. Binlerce Denizlili, şenliğin keyfini çıkardı. Başkan Şeniz Doğan, rengarenk stantları gezerek el emeği ürünleri inceledi ve konserlerde vatandaşlarla birlikte şarkılar söyledi.

Alışverişte ödüller sahiplerini buldu

Şenlikte, en çok alışveriş yapan vatandaşlara ödüller verildi. Başkan Doğan, şenliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Girişimci kadın festivallerimiz ve şenliklerimiz artık geleneksel hale geldi. Kadınların el emeği ürünlerini satmalarına ve gelir elde etmelerine destek oluyoruz. Mutlu kadın, mutlu aile ve mutlu Merkezefendi hedefiyle çalışıyoruz. Sanat Merkezimizde kadınlarımıza kurslar veriyoruz. Ekonomik krizin zorluklarına rağmen, üreten bir Merkezefendi olmayı hedefliyoruz. Üreten projelerle karşınıza çıkacağız” şeklinde konuştu.