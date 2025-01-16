İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki kentsel dönüşüm projelerine hız kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 6 farklı bölgede 248 hektarlık alanı kapsayan kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde, Örnekköy 3. ve 4. etaplarında önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleyle, Erensan İnşaat ve Okçuoğlu İnşaat İş Ortaklığı ile sözleşmeler imzalandı.

Kentsel dönüşümde önemli bir dönüm noktası: Hak sahiplerinin Mülkiyet Hakları korunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinin yerinde dönüşüm ilkeleri doğrultusunda devam ettiğini duyurdu. Belediye, hak sahipleri ile anlaşarak mevcut yerleşim alanlarında dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, proje alanlarında yapılan tüm inşaat işlemleri, sadece belediyenin mülkiyetindeki arsalar üzerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle, Örnekköy 3. ve 4. etap projelerinde üçüncü kişilere tapu devri yapılmıyor ve tüm işlemler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.

Sayıştay raporları ve bakanlık tespitleri dönüşümü hızlandırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sayıştay raporlarının ardından, müteahhitlik belgesi olmayan kooperatiflerle yapılan sözleşmeler sonlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu düzenlemelerle projelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayarak kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. İZBETON AŞ'nin yürüttüğü projelerde artık yalnızca yetkin ve güvenilir müteahhitlerle anlaşmalar yapılıyor.

İhale süreçleri devam ediyor: Uzundere ve Aktepe-Emrez etapları da gündemde

Örnekköy'deki dönüşümün yanı sıra, Uzundere ve Aktepe-Emrez etaplarında da inşaat çalışmaları hız kazanmış durumda. Bu bölgelerdeki ihale süreçleri tamamlanmak üzere ve şantiyelerin en kısa sürede faaliyete geçmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle birlikte kentsel dönüşümün her aşamasında önemli adımlar atmaya devam ediyor.