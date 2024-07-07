İzmirli girişimci Selim Servi, yurt dışında Anadolu mutfağına duyduğu özlemle yola çıkarak, yabancıların yöresel yemeklerine özlem gidermek amacıyla bir lokanta açtı. Servi, 2018 yılında turizm çalışmaları sırasında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ı ziyaret ederek Orta Asyalıların kültürlerini tanıma fırsatı buldu. Bu seyahatinde Anadolu mutfağını özlediğini ve kentte yaşayan yabancıların da kendi yemeklerini aradığını fark eden Servi, İzmir'de Orta Asya mutfağını temsil eden bir işletme açma kararı aldı.

Kemeraltı Birinci Beyler Sokağı'nda küçük bir lokanta ile başlayan serüvenlerinde, Orta Asya lezzetlerine olan ilgi ve talep doğrultusunda daha büyük bir iş yeri açtıklarını belirten Servi, müşteri memnuniyetini artırmak için bazı yemeklerin hazırlanma sürelerini kısalttıklarını da dile getirdi. Örneğin, normalde uzun süren pişirme sürelerini müşteri taleplerine göre uyarladıklarını ve bu sayede mükemmel lezzetler sunduklarını ifade etti.

İzmir'de Orta Asya lezzetleri

İşletmenin menüsünde, Türkmenistan'ın fitçi yemeği, Özbek mantısı, beşparmak, samsa böreği ve lagman gibi Orta Asya mutfağının sevilen lezzetleri bulunuyor. İzmir'de yaşayan Kırgız Madina Miyayeva, burada ilk kez memleketi Kırgızistan'a ait yemekleri bulduğunu ve bu lezzetleri özlediği için buraya geldiğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.