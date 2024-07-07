İZMİR (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - İzmirli girişimci Selim Servi, yurt dışında Anadolu mutfağına hasret kalmasından yola çıkarak yabancıların yöresel yemeklerine özlemini gidermek için lokanta açtı ve Orta Asya mutfağını İzmir'e taşıdı.

Servi, turizmcilikle uğraştığı 2018 yılında bir süre hizmet verdiği Orta Asyalıların kültürlerini tanımak için Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a gitti.

Yaklaşık bir ay süren seyahatinde en çok Anadolu mutfağını özleyen Servi, kentte yaşayan yabancıların da kendi yemeklerini özlediğini düşünerek iş fikri geliştirdi.

Servi, İzmir'de açtığı restoranla Orta Asya lezzetlerini özleyenlere ülkelerinin yemeklerini sunuyor.

Seyahatinin 20'nci gününde Kırgızistan'da Türk yemeklerini bulduğu için çok sevindiğini belirten Servi, "Onların da İzmir'de kendi yemeklerini bulamadıklarını düşündüm. Böyle bir konseptle Orta Asya mutfağının İzmir'e taşıdım." dedi.

Kemeraltı Birinci Beyler Sokağı'nda önce küçük bir lokanta açtığını dile getiren Servi, "Yemekleri, Orta Asyalıların yanı sıra bizim vatandaşlarımız da çok beğendi, ilgi gösterdi. İlk açtığımız işletmenin küçük gelmesiyle aynı sokakta daha büyük bir iş yerine taşındık." diye konuştu.

Servi, müşterilerinin bazı yemeklerin hazırlanma sürecinin daha kısa olması talebini de restoranda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Normalde yaklaşık 45 dakikada pişen Özbek mantısının pişirme süresini 15 dakikaya indirdiklerini belirten Servi, "Hamurun kalınlığını biraz daha incelttik. İçindeki eti, bıçak doğraması değil de biraz daha kalın çekilmiş kıymadan yaparak bunun pişme süresini biraz daha azalttık çünkü bir müşterimiz geldiği zaman 45 dakika bekleyemeyeceği için biz onu müşteriye göre uyarladık ve mükemmel bir lezzet ortaya çıktı. Aşçınız kim diye soruyorlar." ifadesini kullandı.

Üç yıldır İzmir'de yaşayan Kırgız Madina Miyayeva ise kentte ilk defa Kırgızistan yemeğini bulduğunu belirterek, "İzmir'de Özbek mantısı yapan bir yer vardı. Burada beşparmak, samsa, çimçi salatası var. Yemekler çok güzel, çok özledim burada biraz özlemimi gideriyorum." diye konuştu.

- Menüde Orta Asya mutfağından lezzetler bulunuyor

Hayvansal ürünlerin ağırlıkta olduğu Orta Asya mutfak kültürünün lezzetlerini içeren menüde, altı üstü ince hamurla kapanan içinde dana eti kıyması, soğan, baharat ve hayvansal iç yağının kullanıldığı Türkmenistan'ın fitçi yemeği yer alıyor.

Orta Asya'da birçok ülkenin mutfağında sevilen, kat kat açılan hamuru ile içine dana eti ve soğan konulan üçgen halindeki fırında pişen samsa böreği ile meşhur Özbek mantısı ve pilavı da menüde bulunuyor.

Kazakların ulusal yemeği olan beşparmak ise ince açılan hamur parçalarının et suyu ve soğanla pişirilip üzerinde haşlanmış patates ve yeşillik servis ediliyor.

Orta Asya ve Asya mutfağının, elle döve döve açılan hamurun erişte halinde kesilerek et ve sebzeyle pişirildiği lagman yemeği de menüde yer alıyor.