Ekonomi yönetiminin yol haritası olan 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Programda, reel sektörün sermaye piyasalarına yönlendirilmesi ve halka arzların artırılması temel hedefler arasında yer aldı.

Halka arzlarla fonlama imkânı genişleyecek

OVP’de, şirketlerin halka arz yoluyla finansmana erişiminin artırılması hedefleniyor. Böylece reel sektörün sermaye piyasalarından daha fazla yararlanması, büyüme ve yatırım kapasitelerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Yatırımcı tabanı genişletilecek

Programda, sermaye piyasalarının sadece şirketler için değil, yatırımcılar için de cazip hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda yeni ürün ve hizmetlerin devreye alınarak hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisinin artırılması öngörülüyor.

Teknik düzenlemeler gündemde

OVP’de sermaye piyasalarına ilişkin öne çıkan teknik düzenlemeler ise şöyle sıralandı:

Piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesi

Kurumsal yönetim standartlarının OECD ilkelerine uyumlu olarak güncellenmesi

Yapay zekâ destekli denetim sistemleriyle piyasa gözetiminin güçlendirilmesi