Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ak Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan'ın Muğla Büyükşehir Belediyesine otogar alanının tahsisi ile ilgili açıklamalarını değerlendirerek, Ortaca'nın çıkarlarını koruma kararlılığını vurguladı. Başkan Tezcan, yapılan haberlerin maksatlı ve iyi niyetten yoksun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ortaca için aldığımız kararlarda öncelikle ilçemizin menfaatlerini gözetmeyi ilke edindik ve bu ilkeye sadık kalarak yönetiyoruz. Şimdiye kadar hiçbir kararımızı plansız ve projeye dayanmaksızın almadık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras ile yaptığımız görüşmelerde de bu yönde adımlar attık. Ortaca'nın en değerli alanının tahsisi konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmek önemli. Yaptığımız görüşmeler olumlu geçti ve Ortaca'nın menfaatleri neyi gerektiriyorsa bu yönde hareket edeceğimiz konusunda halkımızı temin ediyorum."

Başkan Tezcan, sürecin devam ettiğini ve spekülatif haberlerin gerçekleri yansıtmadığını vurgulayarak, Ortaca'nın geleceği için doğru adımların atılacağını ifade etti.