Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş hayvanların sağlığını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Köyceğiz’deki Hastalıktan Ari İşletmelerde yürütülen sonbahar dönemi şap ve brucella aşılama kampanyası başarıyla tamamlandı.

Hayvan Sağlığı İçin Titiz Çalışmalar

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi, şap ve brucella aşılarıyla hem hayvan sağlığını güvence altına alıyor hem de hastalık risklerini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, yeni doğan yavrular için kimliklendirme işlemleri de titizlikle yürütüldü.

Çiftçilere Destek, Hayvanlara Güvence

Bu sağlık çalışmaları, bölgedeki çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları sağlık risklerini minimuma indirirken, hayvanların daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor. Aşılama kampanyası sayesinde hastalıklara karşı güçlü bir koruma sağlanmış oldu.