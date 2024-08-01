Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Sarıgerme Koyu'nda, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler ekipler tarafından yakalandı

Sarıgerme Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda 25 göçmeni yakaladı. Göçmenler arasında bir çocuk da bulunuyor.

İnceleme başlatıldı

Ekipler, koyda yapılan detaylı arama ve tarama faaliyetleri sonucunda göçmenleri kara üzerinde yakaladı. Olayın ardından, göçmenler yasal işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. Yakalanan grubun kimlik bilgileri ve seyahat detayları hakkında inceleme başlatıldı.