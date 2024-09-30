Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl nar ve limon üretiminde yaşanan artış, ihracat rakamlarının rekor seviyelere ulaşacağı yönündeki beklentileri yükseltiyor. Özellikle Ukrayna, Moldova, Romanya, Hırvatistan ve Bosna Hersek gibi ülkelere ihraç edilmek üzere hazırlanan bu ürünler, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince titizlikle kontrol ediliyor. Gerekli bitki sağlık sertifikalarının alınmasının ardından yola çıkan nar ve limonlar, yüksek kaliteleriyle Ortaca’nın tarımsal gücünü uluslararası arenada sergiliyor.

Bu yılki tarımsal başarı, ilçenin ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacak. Yerel üreticiler, dünya pazarında sağlıklı ve kaliteli ürünleriyle yer almanın haklı gururunu yaşarken, ihracat artışıyla birlikte tarım ürünlerinin çeşitliliğinin de sağlanması planlanıyor. Ortaca, bu başarı ile sadece yerel bir üretim merkezi olmanın ötesine geçerek uluslararası alanda marka değerini artırmayı hedefliyor.

Rekor beklentisi taşıyan bu ihracat hamlesi, Ortaca’yı dünya pazarında daha güçlü bir konuma taşırken, üreticilerin başarısının devam edeceğine dair umutlar da yüksek.