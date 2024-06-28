Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”nu yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu yayımladı.

Kılavuzda merkezî ve yerel yerleştirme nasıl yapılacağı, tüm öğrencilerin mi yerel yerleştirme tercihi yapacağı, nakillerin kaç dönem süreceği gibi sorular yanıt bulurken, depremzede öğrencilere pozitif ayrımcılığın detayları konusunda da açıklık getirildi.

Yerleştirme sonuçlarının 22 Temmuz 2024 tarihinde bakanlığın, www.meb.gov.tr adresinde ilan edileceği duyuruldu.

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