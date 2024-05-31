İELEV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Zuhal Yağmur Badem ve Yusuf Kemal Kilimci, 18. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda büyük bir başarıya imza atarak "Kimya" alanındaki projeleriyle Türkiye ikincisi oldular.İSTANBUL (İGFA) - Kimya alanında geliştirdikleri "Renk Sensörlü, Hassas Erişilebilir pH Metre Yapılması ve Laboratuvar Etkinliklerinde Kullanılması" projeleriyle, görme yetersizliği yaşayan öğrencilerin laboratuvar etkinliklerine katılabilmesini sağlayan yenilikçi bir çözüm sunan İELEV Özel Ortaokulu öğrencileri Türkiye ikincisi oldu. Görme yetersizliği yaşayan öğrenciler düşünülerek üretilen erişilebilir pH metre, tüm öğrencilerin bir arada laboratuvar çalışması yapabilmesini sağlamak üzere geliştirildi.

İSTANBUL AVRUPA BÖLGE BİRİNCİLİĞİNDEN TÜRKİYE FİNALLERİNE

İELEV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Zuhal Yağmur Badem ve Yusuf Kemal Kilimci, projeleriyle İstanbul Avrupa Bölgesi'nde birincilik ödülünü kazanarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. 26-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 12 bölgeden, 10 farklı alanda 179 projenin yarıştığı finalde; projeleriyle jüri ve katılımcılardan büyük beğeni toplayan İELEV Özel Ortaokulu öğrencileri Türkiye ikincisi oldu.

Kimya alanında büyük başarı elde eden öğrencileri kutlayan İELEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni ve TÜBİTAK Proje Danışman Öğretmenleri ekibinden Sema Küçükmert Ertekin, "Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeyi ve ilgi duydukları alanlarda hep daha iyiye gitmelerini sağlamayı çok önemsiyoruz. Bilimle iç içe öğrenciler yetiştirmenin, geleceğimizi olumlu yönde şekillendireceğini biliyoruz. 18. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 'Kimya' alanında finale kalan 12 proje arasında ikincilik ödülünün sahibi olan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Yepyeni başarılara birlikte imza atmak üzere eğitim çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" sözleriyle duygularını dile getirdi.