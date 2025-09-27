Bornova Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kitap Günleri, renkli açılış etkinlikleriyle başladı. 5 Ekim’e kadar sürecek organizasyon, Grup İlyada’nın konseri ve ünlü şair-yazar Sunay Akın’ın söyleşisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin mütevazı ama etkili bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, “Amacımız insanları kitapla, bilgiyle ve hikâyelerle buluşturmak. Kültür boşluğunu kitapla doldurmak, toplumumuzu şiddet ve cehaletten arındırmanın en güçlü yolu” dedi.

Sunay Akın: Demokrasi ve Dil Kitapla Güçlenir

“İki Kitap Bir Heves” başlıklı söyleşisinde Sunay Akın, sanat ve kitapla tanışma hikâyelerini paylaşırken demokrasiye dair önemli mesajlar verdi. Akın, “Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, kimse bir şey düşünmüyordur. Demokrasi, farklı enstrümanların uyumuyla kurulan bir orkestradır. Kitap ise güneş gibi aydınlatır, gölgeleri ortadan kaldırır” ifadelerini kullandı.

Ünlü yazar ayrıca dilin önemine dikkat çekti: “Demokrasi, bir toplumun günlük hayatta kullandığı sözcük sayısıyla ölçülür. Ortalama 1.500–2.000 sözcük gerekirken, ülkemizde bu sayı 600’ün altına düşmüş durumda. Atatürk’ün Türkçeyi önemsediği gibi biz de dilimizi yaşatmalıyız.”

Etkinlikler ve Atölyeler

Açılışta Başkan Eşki, Sunay Akın’a Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Hektor üçlemesi heykellerinin minyatürlerini ve mini Homeros Heykeli hediye etti.

Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yasin Barut, Kitap Günleri’nin yerel yazarları ve şairleri tanıtmak, Bornovalılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Etkinlik kapsamında Odysseia Sahnesi’nde Ayşenur Arslan, Esra Odman İyier, Hatice Eğilmez Kaya, Hülya Soyşekerci gibi isimler okurlarla bir araya gelirken, İlyada Sahnesi’nde çocuklar için kitap okuma, kitap ayracı ve resim atölyeleri düzenlendi.

Önümüzdeki Program

Kitap Günleri boyunca toplam 63 yayınevi ve 463 yazar Bornovalılarla buluşacak. Öne çıkan etkinliklerden bazıları:

27 Eylül Cumartesi: Prof. Dr. İlber Ortaylı onur konuğu, İlyas Salman

28 Eylül: Cihat E. Çiçek, Buket Uzuner

1 Ekim: Barış İnve, Y. Bekir Yurdakul

3 Ekim: Deniz Erbulak, Banu Köstem

4 Ekim: Tamer Levent, Fatih Cem Gülbent, Pelin Batu, Haluk Çetin

5 Ekim: Yusuf Kurt

10 gün boyunca söyleşi, panel, konferans, şiir ve masal dinletisi ile çocuk atölyeleri, pilates ve yoga gibi etkinlikler ziyaretçileri bekliyor. Bornova, bu yıl da kitap ve sanatın buluşma noktası olmaya devam ediyor.