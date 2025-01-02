Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB’lerdeki istihdam artışını değerlendirdi. Bakan Kacır, “Bugün itibarıyla 2 milyon 700 bin kişi, OSB'lerde istihdam edilmektedir. Bu, Türkiye'nin sanayi üretiminin gücünü gösteren önemli bir rakamdır” dedi.

Bakan Kacır, son yıllarda OSB'lerdeki istihdam artışının yanı sıra, sektörel çeşitlenmenin de hızla arttığını vurguladı. Ayrıca, OSB'lerin ekonomik büyümeye katkısının arttığını ve Türkiye'nin sanayi sektöründe güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

OSB’lerin katkısı

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve sağlanan teşviklerle birlikte, OSB’ler Türkiye’nin sanayi üretiminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin artan üretim kapasitesi, istihdamı yükselten en önemli faktörlerden biri oldu.