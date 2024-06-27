Adrien Brody, Oscar'lı performansı ile hatırlanan Piyanist filminden sonra İstanbul'da çekilecek yeni bir proje için hazırlık yapıyor. ABD - Türk ortak yapımı "My Daughter's Friend" adlı filmde Brody'ye Nicky Whelan, Leneya Grace, Shima Rayan ve Türk oyuncu Duygu Mercan eşlik edecek. Filmin yönetmenliğini ise Ojan Missaghi üstleniyor. Film, genç bir model olan Lola'nın şöhret ve servet uğruna yaşadığı deneyimleri konu alacak.

Çekimler İstanbul'un tarihi mekanlarında gerçekleşecek

Filmin çekimleri İstanbul'un tarihi mekânları olan Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'da gerçekleştirilecek. Ekim ayında başlaması planlanan çekimler, şehrin büyüleyici atmosferini beyaz perdeye taşıyacak. Psikolojik gerilim türündeki filmin 2025 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Son olarak, Adrien Brody, Wes Anderson'ın "Asteroid City" filminde rol aldı. Brody'nin İstanbul'daki yeni filmiyle ilgili detaylar merakla bekleniyor. Filmde yaşanacak gelişmeler ve setin büyüleyici atmosferi, sinemaseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.